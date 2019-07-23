2019-07-23T11:56:30+03:00
Общество

Известная певица Натали поделилась эмоциями от поездки во Псков

Город произвёл на московскую артистку положительное впечатление
Анна БЫСТРОВА
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Фото: instagram.com. Натали прогулялась по центру ПсковаФото: instagram.com. Натали прогулялась по центру Пскова
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Популярная российская певица Наталья Рудина, известная под сценическим псевдонимом «Натали», поделилась эмоциями от поездки во Псков. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официального аккаунта московской артистки в социальной сети «Instagram», после выступления на Дне города Пскова-2019 певица прогулялась по областному центру.

Воскресным утром, 21 июля, Натали осмотрела Кремль и крепостные стены, а затем прошлась по «Золотой набережной» вдоль реки Псковы. Больше всего певицу впечатлила смотровая площадка у устья реки.

Фото: instagram.com. Певица посетила псковский Кремль

Фото: instagram.com. Певица посетила псковский Кремль

- А ива у воды даже в кадр не поместилась, какая мощная... Город с прекрасной энергетикой, много храмов и церквей...История города, конечно, богатая, - написала певица на своей странице в социальной сети.

Натали ещё раз поздравила жителей города с 1116-летием со дня первого упоминания Пскова и поблагодарила за тёплый приём.

- Прекрасный город Псков! Благодарю за энергию и аплодисменты! Аплодирую вам! Поздравляю ещё раз! - подытожила она.

Фото: instagram.com. Популярная певица осталась в восторге от псковской публики

Фото: instagram.com. Популярная певица осталась в восторге от псковской публики

ИСТОЧНИК KP.RU

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