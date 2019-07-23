2019-07-23T12:00:54+03:00
Общество

При пожаре в Острове погибли четыре человека, в том числе дети шести и восьми лет

Причины ночного пожара с четырьмя жертвами предстоит установить
Алиса Солнцева
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Четыре трупа обнаружили спасатели при тушении пожара в ОстровеЧетыре трупа обнаружили спасатели при тушении пожара в ОстровеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Ночью в городе Острове случился пожар, на месте происшествия спасатели обнаружили обгоревшие тела двух детей и двух взрослых. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областного следственного управления следственного комитета, ночью 23 июля в Острове горел многоквартирный дом на улице 25 Октября.

При тушении квартиры на втором этаже пожарные обнаружили четыре трупа. Как известно, там проживали двое детей 2011 и 2013 годов рождения, мама и бабушка.

Причины возгорания еще не установлены, следователи-криминалисты, полицейские и пожарные ведут работы на месте происшествия, опрашивают свидетелей и пострадавших.

Родственникам оказали психологическую помощь.

На данный момент Островский межрайонный следственным отдел проводит доследственную проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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