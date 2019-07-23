Великолучанка попыталась зарезать сожителя во время застолья

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-23T12:22:41+03:00

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Жительница города Великие Луки попыталась зарезать своего сожителя во время застолья. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл вечером 20 июля в квартире одного из домов на проспекте Гагарина в Великих Луках.

Сотрудники следственного отдела установили, что 57-летняя женщина и её приятель поссорились во время застолья. Великолучанка, которая ранее уже была судима, решила отстоять свою позицию и бросилась с ножом на своего сожителя. Удар пришёлся 48-летнему мужчине в живот. Медики доставили раненого доставили в больницу, а сотрудники полиции по «горячим следам» задержали агрессивную великолучанку и поместили её под арест.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU