"Экопром" вывез около 170 кубометров мусора после массовых мероприятий в Пскове

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-23T16:18:42+03:00

Компания работала на Дне города Пскова-2019 и на форуме "Без границ"

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Около 170 кубометров мусора после проведения крупных мероприятий в Псковской области вывез региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» руководитель ООО «Экопром» Сергей Пайст, компания работала на Дне города Пскова-2019 и на форуме для активной молодёжи «Без границ» в Себежском районе.

В национальном парке «Себежский» мусор убирался каждый день вечером, чтобы не мешать основным мероприятиям форума.

Сергей Пайст отметил, что это никак не повлияло на качество выполняемой работы. Компания обслуживала 15 установленных контейнеров, сотрудники вывезли порядка 35 м³ мусора.

Второе крупное мероприятие, прошедшее на выходных — празднование 1116-летия со дня упоминания Пскова. Для обеспечения чистоты компания «Экопром» установила порядка 50 контейнеров и 2 000 пакетов для мусора. В итоге из центра города регоператор по обращению с ТКО вывез около 135 кубометров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU