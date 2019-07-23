В Острове по факту пожара с четырьмя жертвами возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-23T15:33:06+03:00

Спасатели обнаружили в квартире четыре обгоревших тела Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре многоквартирного дома в Острове

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Островский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме, при котором погибла семья из четырех человек: двое детей шести и восьми лет, мама и бабушка.

Как сообщили «Комсомольско правде – Псков» в пресс-службе областного следственного управления следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Ночью 23 июля случился пожар в доме на улице 25 Октября в городе Острове, при тушении которого обнаружили четыре обгоревших тела.

В ходе доследственной проверки установлены вероятные причины пожара. Предполагается, что преступник совершил поджог в подсобном помещении под лестницей первого этажа.

Дело о поджоге ведут опытные сотрудники следственного управления. Кроме того, ситуация находится под личным контролем генерал-майора юстиции Петра Крупени.

Следователи просят очевидцев события обратиться в следственный отдел города Острова по адресу улица Освобождения, дом 19 или по телефону 8 (81152) 3-14-57.

ИСТОЧНИК KP.RU