2019-07-23T15:33:06+03:00
Общество

В Острове по факту пожара с четырьмя жертвами возбуждено уголовное дело

Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре многоквартирного дома в Острове
Алиса Солнцева
Поделиться:
Спасатели обнаружили в квартире четыре обгоревших телаСпасатели обнаружили в квартире четыре обгоревших телаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Островский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме, при котором погибла семья из четырех человек: двое детей шести и восьми лет, мама и бабушка.

Как сообщили «Комсомольско правде – Псков» в пресс-службе областного следственного управления следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Ночью 23 июля случился пожар в доме на улице 25 Октября в городе Острове, при тушении которого обнаружили четыре обгоревших тела.

В ходе доследственной проверки установлены вероятные причины пожара. Предполагается, что преступник совершил поджог в подсобном помещении под лестницей первого этажа.

Дело о поджоге ведут опытные сотрудники следственного управления. Кроме того, ситуация находится под личным контролем генерал-майора юстиции Петра Крупени.

Следователи просят очевидцев события обратиться в следственный отдел города Острова по адресу улица Освобождения, дом 19 или по телефону 8 (81152) 3-14-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Ведерников поздравил жителей города с юбилейной датой со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
Застолье для ветеранов организовал Великолукский мясокомбинат
Распространитель наркотиков из Пскова получит 1 миллион штрафа и 20 лет лишения свободы
В Псковской области в машине со скотом сотрудники Россельхознадзора обнаружили труп коровы
"Экопром" вывез около 170 кубометров мусора после массовых мероприятий в Пскове
Великолучанка попыталась зарезать сожителя во время застолья
При пожаре в Острове погибли четыре человека, в том числе дети шести и восьми лет
Известная певица Натали поделилась эмоциями от поездки во Псков
В День воинской славы псковичей ждут интерактивные площадки и фронтовой концерт
Псковские спасатели вернулись домой после работ в Тулуне
В великолукской деревне прокурор добился восстановления горячего водоснабжения
Представитель комитета по здравоохранению проверит сведения о травмировании новорожденного в Великих Луках
Пыталовский район празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
За покушение на убийство подростка житель Пустошки сядет в тюрьму
Живодёру из Великих Лук грозит 15 лет колонии за связь с подростком и убийство
В Усвятах стартовало благоустройство площади у Дома культуры