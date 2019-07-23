2019-07-23T17:59:48+03:00
Общество

Ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове завершится к 20 августа

Возобновился ремонт фонтана у Рижской гостиницы
Алиса Солнцева
Поделиться:
Ремонт фонтана должен быть завершен к 20 августа этого годаРемонт фонтана должен быть завершен к 20 августа этого годаФото: Алёна Комарова
Изменить размер текста:

Фонтан у Рижской гостиницы в Пскове отремонтируют к 20 августа. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, ход работы прокомментировал директор специализированной службы Сергей Федоров.

На время Ганзы и Дня города ремонт приостановили, сегодня на объекте снова трудятся рабочие.

Где же эти герои на фото? - спросите вы. Когда в 16.30 корреспондент "Комсомолки" посетил объект, у строителей был "обед". А трудятся они, по их словам, с 6 утра.

На Ганзу и День города работы были приостановлены Фото: Алёна Комарова

На Ганзу и День города работы были приостановленыФото: Алёна Комарова

Кроме того, рабочие иронически отнеслись к объявленным срокам завершения ремонта. К счастью, по их словам, Сергей Федоров не уточнил, к августу какого года обновится фонтан.

Данный контракт заключен с организацией «Привокзальный». Причем планового ремонта будет недостаточно. Необходима полная замена трубопровода и косметический ремонт чаши фонтана.

Подрядчик положительно зарекомендовал себя при восстановлении фонтана в Ботаническом саду. Всего на ремонт двух фонтанов выделен 1 миллион 300 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Реконструкцией фонтана у Рижской гостиницы занимается фирма "Привокзальный" Фото: Алёна Комарова

Реконструкцией фонтана у Рижской гостиницы занимается фирма "Привокзальный"Фото: Алёна Комарова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Советник губернатора Татьяна Пахомова навестила жительницу Дновского района на 90-летие
Михаил Ведерников принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Пскове
На экологическом празднике «РосянкаFEST» в Пскове пройдут творческие мастерские
Собрать припасы для белочки и залезть в дупло можно будет на «РосянкаFEST» в Пскове
Михаил Ведерников поздравил жителей города с юбилейной датой со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
Застолье для ветеранов организовал Великолукский мясокомбинат
В Острове по факту пожара с четырьмя жертвами возбуждено уголовное дело
Распространитель наркотиков из Пскова получит 1 миллион штрафа и 20 лет лишения свободы
В Псковской области в машине со скотом сотрудники Россельхознадзора обнаружили труп коровы
"Экопром" вывез около 170 кубометров мусора после массовых мероприятий в Пскове
Великолучанка попыталась зарезать сожителя во время застолья
При пожаре в Острове погибли четыре человека, в том числе дети шести и восьми лет
Известная певица Натали поделилась эмоциями от поездки во Псков
В День воинской славы псковичей ждут интерактивные площадки и фронтовой концерт
Псковские спасатели вернулись домой после работ в Тулуне
В великолукской деревне прокурор добился восстановления горячего водоснабжения
Представитель комитета по здравоохранению проверит сведения о травмировании новорожденного в Великих Луках
Пыталовский район празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
За покушение на убийство подростка житель Пустошки сядет в тюрьму
Живодёру из Великих Лук грозит 15 лет колонии за связь с подростком и убийство
В Усвятах стартовало благоустройство площади у Дома культуры