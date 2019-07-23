Ремонт фонтана у Рижской гостиницы в Пскове завершится к 20 августа

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-23T17:59:48+03:00

Ремонт фонтана должен быть завершен к 20 августа этого года Фото: Алёна Комарова

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Фонтан у Рижской гостиницы в Пскове отремонтируют к 20 августа. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, ход работы прокомментировал директор специализированной службы Сергей Федоров.

На время Ганзы и Дня города ремонт приостановили, сегодня на объекте снова трудятся рабочие.

Где же эти герои на фото? - спросите вы. Когда в 16.30 корреспондент "Комсомолки" посетил объект, у строителей был "обед". А трудятся они, по их словам, с 6 утра.

На Ганзу и День города работы были приостановленыФото: Алёна Комарова

Кроме того, рабочие иронически отнеслись к объявленным срокам завершения ремонта. К счастью, по их словам, Сергей Федоров не уточнил, к августу какого года обновится фонтан.

Данный контракт заключен с организацией «Привокзальный». Причем планового ремонта будет недостаточно. Необходима полная замена трубопровода и косметический ремонт чаши фонтана.

Подрядчик положительно зарекомендовал себя при восстановлении фонтана в Ботаническом саду. Всего на ремонт двух фонтанов выделен 1 миллион 300 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Реконструкцией фонтана у Рижской гостиницы занимается фирма "Привокзальный"Фото: Алёна Комарова

ИСТОЧНИК KP.RU