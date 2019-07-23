Застолье для ветеранов организовал Великолукский мясокомбинат

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-23T16:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Ветеранов Великой Отечественной войны в Псковской области поддерживают и чествуют не только в праздничные дни. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», в благотворительных мероприятиях участвует Великолукский мясокомбинат.

На встрече ветеранов в Себежском районе комбинат организовал застолье. В адрес ветеранов звучали теплые слова, их приветствовали песнями и стихами. Всем ветеранам войны, пришедшим на праздник, вручили подарки.

- Надеемся, что подобные встречи станут доброй традицией, и преемственность поколений поможет ещё долго восхвалять подвиг бойцов и народа, защищавших свою родину от фашистских захватчиков, - отметили на предприятии.

Застолье прошло на «Кургане Дружбы», где присутствовали около 160 ветеранов. Это место известно активной борьбой партизанских отрядов с врагами. В лесах, где сейчас сходятся три государства- Россия, Белоруссия и Латвия, скрывалось около 9 тысяч человек, около 2 тысяч из них — дети. Каждый год в июле здесь проводится встреча ветеранов трех стран.

ИСТОЧНИК KP.RU