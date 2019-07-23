СЕГОДНЯ 17:04 2019-07-23T17:04:55+03:00

Губернатор поздравил жителей Пскова с 75-летием со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Глава Региона Михаил Ведерников поздравил жителей города с юбилейной датой со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор акцентировал внимание на огромной работе по оцифровке фотографий 1941-1945 годов.

По мнению Михаила Ведерникова, эти материалы помогают понять масштаб разрушений периода Великой Отечественной войны, а также уроверь работы по восстановлению Пскова после оккупации.

- В 40-х, в 50-х годах была проделана потрясающая созидательная работа, и этот подвиг мы чествуем с таким же уважением и гордостью, как и героические действия Советской Армии, - заключил глава Псковской области и пожелал жителям региона мирного неба над головой.

КСТАТИ

В день празднования 75-летнего юбилея со дня освобождения города в Пскове откроются интерактивные площадки. Жителей города также ждёт фронтовой концерт под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU