На экологическом празднике «РосянкаFEST» в Пскове пройдут творческие мастерские

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-23T17:49:59+03:00

Изготовление лягушат из лоскутов, лосей из картона и росянки из подручных материалов – дайте волю творческому порыву

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Если ваши ручки не могут оставаться без дела даже в солнечную субботу, будем творить вместе на экологическом празднике «РосянкаFEST».

Полистовский заповедник празднует свое 25-летие с размахом! (Подробнее). 27 июля в Детском парке с 11 утра будут работать главная сцена, спортивная и игровая площадки, фотозона, ремесленная ярмарка, выставки и еще множество локаций.

Но найдут себе занятие не только те, чьи ноги просятся в пляс. Четыре бесплатных мастер-класса для псковичей готовят организаторы.

При помощи мастеров вы начнете творить чудеса своими руками: беспорядочные лоскутки ткани превратятся в милого полистовского лягушонка, цветная гофрированная бумага в нежные ирисы.

А как насчет лося на палочке или росянки из подручных материалов? А вот как это понимать, приходите и узнаете.

Полистовский заповедник и «Комсомольская правда – Псков» приглашают на праздник всех от мала до велика. И даже если ваш малыш еще не может рукодельничать, помогите ему – коллективное творчество тоже приветствуется!

ИСТОЧНИК KP.RU