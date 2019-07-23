2019-07-23T18:32:16+03:00
Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова навестила жительницу Дновского района на 90-летие

По поручению губернатора Татьяна Пахомова поздравила женщину с днем рождения
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Советник губернатора поздравила 90-летнию жительницу Дновского района Софию АлександровнуСоветник губернатора поздравила 90-летнию жительницу Дновского района Софию АлександровнуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Советник губернатора Татьяна Пахомова поздравила жительницу Дновского района с 90-летием. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, губернатор Псковской области поручил поздравление женщины своему советнику, начальнику территориального отдела социальной защиты в Дновском районе.

По словам Татьяны Пахомовой, такие адресные поздравления символизируют внимание властей ко всем жителям региона, отмечающим 90-летие, 95-летие и 100-летие в этом году.

Поздравление пожилых людей, вручение открыток и подарков – давняя традиция. Именинники, таким образом, чувствуют внимание и заботу, а гости в общении со старожилами перенимают духовный опыт и познают историю.

Не только поздравление, но и слова благодарности прозвучали в адрес Софии Васильевой: «Спасибо Вам и низкий поклон, София Александровна», - закончила Татьяна Пахомова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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