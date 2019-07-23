Советник губернатора Татьяна Пахомова навестила жительницу Дновского района на 90-летие
Советник губернатора Татьяна Пахомова поздравила жительницу Дновского района с 90-летием. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, губернатор Псковской области поручил поздравление женщины своему советнику, начальнику территориального отдела социальной защиты в Дновском районе.
По словам Татьяны Пахомовой, такие адресные поздравления символизируют внимание властей ко всем жителям региона, отмечающим 90-летие, 95-летие и 100-летие в этом году.
Поздравление пожилых людей, вручение открыток и подарков – давняя традиция. Именинники, таким образом, чувствуют внимание и заботу, а гости в общении со старожилами перенимают духовный опыт и познают историю.
Не только поздравление, но и слова благодарности прозвучали в адрес Софии Васильевой: «Спасибо Вам и низкий поклон, София Александровна», - закончила Татьяна Пахомова.
ИСТОЧНИК KP.RU