СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-23T18:31:39+03:00

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Губернатор региона Михаил Ведерников принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Пскове в день освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», возле Вечного огня 23 июля собрались ветераны боевых действий, священники, а также сотрудники органов правопорядка. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Траурное мероприятие началось с традиционной минуты молчания в память о погибших бойцах. Затем состоялось богослужение и возложение цветов к Вечному огню и к стелле. Гирлянду к мемориалу возложили и псковские военнослужащие.

КСТАТИ

К юбилею со дня снятия немецко-фашистской оккупации в Пскове в Сквере Павших борцов откроют интерактивные площадки и проведут фронтовой концерт на Михайловской горке. Подробнее о праздничных мероприятиях можно прочитать ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU