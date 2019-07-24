В Детском парке Пскова до сих пор лежит мусор после Дней города

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-24T10:39:04+03:00

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Пик празднования 1116-годовщины упоминания Пскова в летописи пришелся на 20 июля. Поток людей в центральный район города не прекращался весь день и достиг своего максимума к вечеру, когда выступала певица Натали. После того, как праздник отгремел, немереное количество мусора с центральных улиц убрали, но не везде.

Чисто там, где убирают.Фото: Светлана Пикалёва

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», который оказался в любимом многими псковичами парке, где каждый день прогуливается множество людей, 24 июля, в 8 утра, там до сих пор стоят переполненные урны. Вороны разносят собравшие отходы. Жители, приходя в парк, вдыхают гнилой воздух залежавшегося мусора и тоже пинают остатки с праздничного застолья.

Чисто там, где убирают.Фото: Светлана Пикалёва

О том, насколько ярко Псков отметил День города-2019 можно судить не только из красочного фоторепортажа, но и по радиусу раскиданных вокруг урн разноцветных пакетов. Кажется, что в городе проходил не праздник, а апокалипсис, после которого пропали без вести все городские службы, ответственные за чистоту на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU