2019-07-24T10:56:55+03:00
Общество

Международные Ганзейские дни снова пройдут в Пскове в 2033 году

Об этом рассказала руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина
Алиса Солнцева
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Псков снова станет столицей Ганзы в 2033 годуПсков снова станет столицей Ганзы в 2033 годуФото: Дарья ХВАТКОВА
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Еще месяца не прошло со времени масштабного события в жизни Пскова Ганзейских дней, а уже стала известна следующая дата проведения Ганзы в Пскове.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации, руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина рассказала, что следующие Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове в 2033 году.

Еще в 2010 году в городе Пярну комиссия одобрила кандидатуру Пскова. Тогда вакантной датой был 2033 год. Однако вскоре один из немецких городов отказался от проведения Ганзейских дней в 2019 году. Так Псков стал бороться за более близкую дату, и 39-ые Международные Ганзейские дни прошли в нашем городе с 27 по 30 июня.

В 2033 году Псков снова будет принимать гостей, ведь первоначальное решение, принятое в Пярну, не отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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