2019-07-24T11:23:27+03:00
Экономика

Борис Ёлкин считает нынешний строительный сезон в Псковской области удачным

Уже сейчас удалось сэкономить 10 миллионов рублей, которые потратят на ремонты проблемных участков
Алиса Солнцева
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Борис Ёлкин.Борис Ёлкин.Фото: Алёна Комарова
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Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» со встречи 24 июля в пресс-центре "Псковской правды" с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, Борис Елкин считает данный строительный сезон удачным.

- Темпы достаточно хорошие, никаких предпосылок для срывов сроков сдачи нет. Подрядчики работают в высоком темпе, - отметил Борис Елкин.

Борис Ёлкин также сообщил, что в этом сезоне удалось сэкономить больше 10 миллионов:. В первую очередь, они пойдут нанесение новой дорожной разметки термопластиком на отремонтированных участках дорогах. Остатки есть куда направить: на бустройство нерегулируемых пешеходных переходов, на ремонт перекрестка Петровской – Рижского, на небольшой участок дороги на улице Петровской., на улице Пароменской - тоже есть проблемный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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