С Днем святой княгини Ольги поздравил псковичей Михаил Ведерников
Псков 24 июля отмечает День святой равноапостольной княгини Ольги.
Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с этим праздником.
Губернатор напомнил, что святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в религиозной и культурной жизни города. Псковичи для названия аэропорта выбрали ее среди исторических личностей.
«Княгиня Ольга, пожалуй, самая известная уроженка Псковской земли. Она сыграла ключевую роль в становлении культурной, духовной и государственной жизни Киевской Руси, и стала одним из важнейших символов православной веры», - отметил губернатор.
Псковичам Михаил Ведерников пожелал благополучия, счастья и любви.
«Пусть история святой княгини вдохновляет и направляет вас на благие дела»- заключил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU