С Днем святой княгини Ольги поздравил псковичей Михаил Ведерников

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-24T12:51:14+03:00

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Псков 24 июля отмечает День святой равноапостольной княгини Ольги.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с этим праздником.

Губернатор напомнил, что святая покровительница Пскова до сих пор играет важную роль в религиозной и культурной жизни города. Псковичи для названия аэропорта выбрали ее среди исторических личностей.

«Княгиня Ольга, пожалуй, самая известная уроженка Псковской земли. Она сыграла ключевую роль в становлении культурной, духовной и государственной жизни Киевской Руси, и стала одним из важнейших символов православной веры», - отметил губернатор.

Псковичам Михаил Ведерников пожелал благополучия, счастья и любви.

«Пусть история святой княгини вдохновляет и направляет вас на благие дела»- заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU