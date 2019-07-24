СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-24T13:06:02+03:00

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Заработную плату муниципальных служащих в Псковской области повысят.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с главами муниципалитетов и городских округов.

- Мы поработали с Псковским областным Собранием депутатов и приняли непростое и важное решение — на сентябрьской сессии парламента мы рассмотрим повышение зарплат для муниципальных служащих, - сообщил он и пояснил, что зачастую многие служащие в сельской местности получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда и поэтому от них «сложно требовать качественную работу».

Глава региона также рассказал, что области разрабатывается система поощрения муниципалитетов. В ней будет от 12 до 20 критериев и если «район быстро и качественно будет реализовать проекты, то он должен получать поощрение»

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ИСТОЧНИК KP.RU