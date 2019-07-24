2019-07-24T13:06:02+03:00
Общество

Заработную плату муниципальных служащих в Псковской области повысят

Михаил Ведерников заявил, что область будет поощрять хорошо работающие районы
Поделиться:
Быстро и качественно работающие районы будут поощрять.Быстро и качественно работающие районы будут поощрять.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Заработную плату муниципальных служащих в Псковской области повысят.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с главами муниципалитетов и городских округов.

- Мы поработали с Псковским областным Собранием депутатов и приняли непростое и важное решение — на сентябрьской сессии парламента мы рассмотрим повышение зарплат для муниципальных служащих, - сообщил он и пояснил, что зачастую многие служащие в сельской местности получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда и поэтому от них «сложно требовать качественную работу».

Глава региона также рассказал, что области разрабатывается система поощрения муниципалитетов. В ней будет от 12 до 20 критериев и если «район быстро и качественно будет реализовать проекты, то он должен получать поощрение»

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пчеловоды со всей Псковской области привезут на «Медовый фестиваль» свою продукцию
Губернатор поблагодарил прокуратуру Псковской области за конструктивное взаимодействие
Две путевки подарит Полистовский заповедник псковичам на экологическом празднике "РосянкаFEST"
Точками роста в Псковской области станут два города и семь районов
«РосянкаFEST» в Пскове: празднуем 25-летие Полистовского заповедника вместе
С Днем святой княгини Ольги поздравил псковичей Михаил Ведерников
Идеальных дорог не бывает, уверен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В 2020 году построить Северный обход нереально - Борис Ёлкин
Борис Ёлкин считает нынешний строительный сезон в Псковской области удачным
Международные Ганзейские дни снова пройдут в Пскове в 2033 году
В Детском парке Пскова до сих пор лежит мусор после Дней города
Советник губернатора Татьяна Пахомова навестила жительницу Дновского района на 90-летие
Михаил Ведерников принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Пскове