2019-07-24T15:38:04+03:00
Общество

«РосянкаFEST» в Пскове: празднуем 25-летие Полистовского заповедника вместе

"РосянкаFEST" пройдет 27 июля в Детском парке
Алиса Солнцева
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Елена Перова рассказала о празднике "РосянкаFEST".Елена Перова рассказала о празднике "РосянкаFEST".Фото: Алёна Комарова
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В пресс-центре "Комсомольской правды-Псков" состоялась встреча с организаторами праздника «РосянкаFEST».

Как передает наш корреспондент, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Полистовский» Елена Перова рассказала, что на территории Псковской области находятся 3 особо охраняемые федеральные территории: Полистовский заповедник, Себежский национальный парк и Ремдовский заказник. Однако многие жители не знакомы с этими уникальными природными богатствами.

- Мы хотим рассказать людям о том, что у нас в области есть замечательные природные территории, чтобы псковичи знали о них и гордились нашим природным наследием, - отметила Елена Перова.

Фото: polistovsky.ru В Псковской области множество удивительных природных мест, о которых слышали немногие

Фото: polistovsky.ru В Псковской области множество удивительных природных мест, о которых слышали немногие

Полистовский заповедник берется разрушить миф о болоте как затягивающей трясине с грязной водой.

- Болото – это место удивительное и прекрасное, и туда можно и стоит приходить, чтобы совершать открытия, - рассказывает Елена Перова.

На экофест также приедут и экологи из Рдейского и Керженского заповедников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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