Две путевки подарит Полистовский заповедник псковичам на экологическом празднике "РосянкаFEST"

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-24T14:47:39+03:00

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Помимо мастер-классов, спортивной площадки и аллеи игр, гостей "РосянкаFEST" ждет яркая концертная программа.

- Песни и танцевальные номера, выступление хозяев с собачками, стихи от бежаницких поэтов, викторины с приятными памятными подарками и многое другое будет на дне рождения Полистовского заповедника, - сообщила координатор проекта "РосянкаFEST" Анна Илларионова.

А вишенкой на торте станет розыгрыш двух увлекательных экскурсий в Полистовский заповедник для компаний от 6 и до 12 человек.

Незабываемое путешествие по верховому болоту, прогулка на вездеходе с огромными колесами, осмотр живописных мест с девятиметровой башни помогут вам лучше узнать бескрайние просторы Полистовского заповедника.

Фото: polistovsky.ru На празднике разыграют экскурсии "Дорогою бобра" и "Плавницкое болото"

Другая экскурсия позволит пройти «дорогою бобра» и увидеть смастеренные животными плотины, хатки, оставленные погрызы.

Как же выиграть приз?

Участвуйте в активностях экофеста и получайте жетоны, которые и являются билетиками для розыгрыша призов. Чем их больше, тем больше шансов получить путевку.

ИСТОЧНИК KP.RU