2019-07-24T14:58:11+03:00
Общество

Губернатор поблагодарил прокуратуру Псковской области за конструктивное взаимодействие

Он отметил, что прокуратура оперативно помогает найти проблемные точки
Дмитрий Мезенцев
Поделиться:
Михаил Ведерников поблагодарил за работу сотрудников прокуратуры Псковской области.Михаил Ведерников поблагодарил за работу сотрудников прокуратуры Псковской области.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратуру Псковской области и её руководителя Сергея Белова за конструктивное взаимодействие поблагодарил губернатор Михаил Ведерников.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщает Псковское агентство информации. На расширенном совещании в прокуратуре глава региона рассказал, что в области увеличилось количество детей-сирот, которые получили жильё, снизилась подростковая преступность.

- Для нас особенно важно, что прокуратура области относится к своим обязанностям неформально, вы оперативно помогаете нам находить проблемные точки. Вместе мы открыто и конструктивно решаем проблемы, - отметил губернатор и вручил от администрации области благодарственные письма отличившимся прокурорам, пожелав дальнейшей успешной работы.

- Я уверен, что общими усилиями мы решим все поставленные задачи, - сказал глава региона. он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пчеловоды со всей Псковской области привезут на «Медовый фестиваль» свою продукцию
Две путевки подарит Полистовский заповедник псковичам на экологическом празднике "РосянкаFEST"
Точками роста в Псковской области станут два города и семь районов
«РосянкаFEST» в Пскове: празднуем 25-летие Полистовского заповедника вместе
Заработную плату муниципальных служащих в Псковской области повысят
С Днем святой княгини Ольги поздравил псковичей Михаил Ведерников
Идеальных дорог не бывает, уверен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В 2020 году построить Северный обход нереально - Борис Ёлкин
Борис Ёлкин считает нынешний строительный сезон в Псковской области удачным
Международные Ганзейские дни снова пройдут в Пскове в 2033 году
В Детском парке Пскова до сих пор лежит мусор после Дней города
Советник губернатора Татьяна Пахомова навестила жительницу Дновского района на 90-летие
Михаил Ведерников принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Пскове