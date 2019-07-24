Губернатор поблагодарил прокуратуру Псковской области за конструктивное взаимодействие

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-24T14:58:11+03:00

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Прокуратуру Псковской области и её руководителя Сергея Белова за конструктивное взаимодействие поблагодарил губернатор Михаил Ведерников.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщает Псковское агентство информации. На расширенном совещании в прокуратуре глава региона рассказал, что в области увеличилось количество детей-сирот, которые получили жильё, снизилась подростковая преступность.

- Для нас особенно важно, что прокуратура области относится к своим обязанностям неформально, вы оперативно помогаете нам находить проблемные точки. Вместе мы открыто и конструктивно решаем проблемы, - отметил губернатор и вручил от администрации области благодарственные письма отличившимся прокурорам, пожелав дальнейшей успешной работы.

- Я уверен, что общими усилиями мы решим все поставленные задачи, - сказал глава региона. он.

ИСТОЧНИК KP.RU