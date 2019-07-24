2019-07-24T18:32:34+03:00
Общество

В Островском районе полицейские с собакой нашли двух жителей, заблудившихся в лесу

Восточно-европейская овчарка Альма помогла полиции разыскать пропавших
Алиса Солнцева
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Фото: 60.mvd.ru Прапорщик полиции Яна Кислякова со служебной овчаркой Альмой в очередной раз спасли местных жителейФото: 60.mvd.ru Прапорщик полиции Яна Кислякова со служебной овчаркой Альмой в очередной раз спасли местных жителей
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В лесу близ деревни Рубилово Островского района поисковая группа спасла двух заблудившихся жителей. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, розыском со служебной собакой занимались сотрудники ОМВД России по Островскому району.

23 июля жительница деревни Рубилово пошла в лес за грибами и не смогла найти обратную дорогу. Заблудившись, она позвонила мужу и в полицию. Первым женщину обнаружил супруг, который отправился на поиски жены на мопеде, однако выбраться из леса пара не могла.

Поисковая группа прибыла на место со служебной собакой. Под руководством младшего инспектора-кинолога прапорщика полиции Яны Кисляковой овчарка Альма взяла след мопеда. Супруги находились в нескольких километрах от лесной дороги.

Как сообщает пресс-служба УМВД, Яна Кислякова работает кинологом восемь лет и провела много успешных операций. На поиск взрывчатых веществ прапорщик выходит уже с другой собакой – немецкой овчаркой Лингом Клайдом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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