2019-07-24T23:09:53+03:00
Политика

Член рабочей группы: Предстоит выровнять размер оплаты труда при его повышении муниципальным служащим в Псковской области

В регионе проведут мониторинг оплаты труда служащих
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Псковской области повысят оплату труда муниципальных служащих.В Псковской области повысят оплату труда муниципальных служащих.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Псковской области проведут мониторинг для формирования единого алгоритма начислений оплаты труда муниципальным служащим и для выравнивая размера заработной платы в разных районах. Об этом стало известно по итогам заседания рабочей группы 24 июля. В качестве эксперта в ее состав вошел глава Пушкиногорского района Александр Баранов. Он подчеркнул в интервью Псковскому агентству информации, что сегодня в районах наблюдается разрыв в оплате труда служащим одной и той же группы. «Крайне важно выравнять заработные платы», - отметил Александр Баранов.

К тому же, в ряде районов оплата труда ниже МРОТ, и сотрудникам приходится доплачивать.

Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова отметила, что мониторинг системы оплаты труда будет проведен совместно с муниципалитетами. «После мониторинга будут предложены критерии оценки труда служащих в зависимости от их квалификации и выполняемых ими задач», — сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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