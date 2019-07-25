На территории ТЭЦ в Пскове археологи обнаружили артефакт
На территории ТЭЦ в центре Пскова археологи обнаружили артефакт. Как стало известно «Комсомольской правде - Псков» из официального аккаунта ГБУК «Археологический Центр Псковской Области» в социальной сети в «Instagram», сотрудники Археологического центра обнаружили на территории псковской ТЭЦ артефакт.
Раскопки на участке теплоэлектроцентрали начались на этой неделе. Работы ведутся на территории, прилегающей к улице Советской.
Как отмечают сотрудники Археологического центра Псковской области, от работы на данной территории они ожидают немало находок.
На данный момент археологи уже обнаружили в верхних культурных слоях декоративную пластинку из цветного металла с циркульным орнаментом.
Однозначно идентифицировать артефакт невозможно из-за небольшого размера пластинки. Однако сотрудники Центра предполагают, что найденный предмет является украшением зерцального доспеха или частью оковки чаши.
ИСТОЧНИК KP.RU