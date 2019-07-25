На территории ТЭЦ в Пскове археологи обнаружили артефакт

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-25T10:21:54+03:00

Фото: https://www.instagram.com Археологи предполагают, что обнаружили украшение зерцального доспеха или часть оковки чаши

В начале недели начались раскопки на участке у псковской ТЭЦ

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На территории ТЭЦ в центре Пскова археологи обнаружили артефакт. Как стало известно «Комсомольской правде - Псков» из официального аккаунта ГБУК «Археологический Центр Псковской Области» в социальной сети в «Instagram», сотрудники Археологического центра обнаружили на территории псковской ТЭЦ артефакт.

Раскопки на участке теплоэлектроцентрали начались на этой неделе. Работы ведутся на территории, прилегающей к улице Советской.

Как отмечают сотрудники Археологического центра Псковской области, от работы на данной территории они ожидают немало находок.

На данный момент археологи уже обнаружили в верхних культурных слоях декоративную пластинку из цветного металла с циркульным орнаментом.

Однозначно идентифицировать артефакт невозможно из-за небольшого размера пластинки. Однако сотрудники Центра предполагают, что найденный предмет является украшением зерцального доспеха или частью оковки чаши.

ИСТОЧНИК KP.RU