В Псковской области завершается работа волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-25T10:59:18+03:00

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В Порховском районе Псковской области завершается работа волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», в течение двух недель с 15 июля добровольцы восстанавливали старинное имение дворян Васильчиковых и Строгановых, которое в настоящий момент находится в аварийном состоянии.

В этот промежуток времени волонтёры очистили от борщевика и молодых деревьев усадебную территорию, а также продолжили восстановление голубятни в центре имения. Основание здания реконструировали буквально по частицам ещё в прошлом году. А в этом сезоне добровольцы занялись оштукатуриванием стен голубятни. БОЛЬШЕ ФОТО ЗДЕСЬ.

За время работы добровольческого лагеря в нём побывали около 40 волонтёров из Псковской области, Санкт-Петербурга и Москвы. На помощь добровольцам пришли и местные жители. Приезжие энтузиасты жили в палаточном лагере в лесу близ деревни Волышово.

ИСТОЧНИК KP.RU