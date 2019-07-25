Известная псковичка Юлия Пересильд мечтает о роли княгини Ольги
Уроженка Пскова, известная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд не забывает о своей малой родине. «Комсомольская правда - Псков» заглянула на страничку официального аккаунта актрисы в «Instagram».
Памятным датам в Пскове Юлия Пересильд посвятила две записи, посвященные 1116-летию упоминания города в летописи и Дню святой равноапостольной княгини Ольги, покровительницы Пскова.
Актриса призналась, что уже 10 лет мечтает сыграть роль княгини Ольги. Для Юлии Пересильд русская княгиня – сильная, смелая, мудрая и хитрая женщина с непростой судьбой.
- Пусть пространство подарит это, - пишет артистка, имея ввиду роль княгини Ольги.
С теплыми пожеланиями, искренними словами любви и надеждой на скорейшую встречу обратилась уроженка Пскова к родному городу.
- Мудрея, не старей! Развивайся! Расти! Береги то, что есть, и пусть появляется новое! – пожелала любимому Пскову Юлия Пересильд.
ИСТОЧНИК KP.RU