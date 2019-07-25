Известная псковичка Юлия Пересильд мечтает о роли княгини Ольги

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-25T11:25:27+03:00

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Уроженка Пскова, известная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Пересильд не забывает о своей малой родине. «Комсомольская правда - Псков» заглянула на страничку официального аккаунта актрисы в «Instagram».

Памятным датам в Пскове Юлия Пересильд посвятила две записи, посвященные 1116-летию упоминания города в летописи и Дню святой равноапостольной княгини Ольги, покровительницы Пскова.

Актриса призналась, что уже 10 лет мечтает сыграть роль княгини Ольги. Для Юлии Пересильд русская княгиня – сильная, смелая, мудрая и хитрая женщина с непростой судьбой.

- Пусть пространство подарит это, - пишет артистка, имея ввиду роль княгини Ольги.

С теплыми пожеланиями, искренними словами любви и надеждой на скорейшую встречу обратилась уроженка Пскова к родному городу.

- Мудрея, не старей! Развивайся! Расти! Береги то, что есть, и пусть появляется новое! – пожелала любимому Пскову Юлия Пересильд.

ИСТОЧНИК KP.RU