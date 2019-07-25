2019-07-25T11:40:08+03:00
Экономика

Третью строчку в рейтинге по приросту производства сельхозпродукции заняла Псковская область

Самый существенный вклад в показатель внес Великолукский агропромышленный комплекс
Василиса Алексеева
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Производство мяса в регионе увеличилось.Производство мяса в регионе увеличилось.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Третье место в рейтинге субъектов Российской Федерации по темпам прироста производства сельскохозяйственной продукции заняла Псковская область.

Наш регион вышел на третью строчку в российском рейтинге по темпам прироста производства агропромышленной продукции по результатам первого полугодия 2019 года, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Росстата.

Псковщина увеличила свой показатель на 28,9 тысячи тонн по сравнению с первым полугодием прошлого года. В прирост внес существенный вклад Великолукский агропромышленный холдинг. Он увеличил свое производство на 26,9 тысяч тонн.

Производство сельхозпродукции в России за первые полгода выросло на 1,2% в сравнении с показателями аналогичного периода в прошлом году. Во всех хозяйствах производство мяса в живом весе выросло до 6,8 млн тонн в живом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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