Губернатор Псковской области поздравил следователей с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-25T12:05:10+03:00

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Михаил Ведерников поздравил псковских следователей с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора Псковской области в социальной сети «Instagram».

Губернатор отметил всю трудность и важность работы следственных органов. Ведь от качества работы Следственного комитета зависит расследование и искоренение преступлений, нарушающих права и свободы граждан, преступлений, направленных против государства. Органы следствия пресекают политическую, экономическую, налоговую, экологическую преступность и обеспечивают безопасность граждан России.

Михаил Ведерников завершил свое обращение благодарностью за добросовестный труд сотрудников органов следствия.

- Спасибо за то, что вы всегда стоите на страже порядка и следите за исполнением законов в нашей стране! – заключил губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU