Губернатор Псковской области поздравил следователей с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковских следователей с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официального аккаунта губернатора Псковской области в социальной сети «Instagram».
Губернатор отметил всю трудность и важность работы следственных органов. Ведь от качества работы Следственного комитета зависит расследование и искоренение преступлений, нарушающих права и свободы граждан, преступлений, направленных против государства. Органы следствия пресекают политическую, экономическую, налоговую, экологическую преступность и обеспечивают безопасность граждан России.
Михаил Ведерников завершил свое обращение благодарностью за добросовестный труд сотрудников органов следствия.
- Спасибо за то, что вы всегда стоите на страже порядка и следите за исполнением законов в нашей стране! – заключил губернатор Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU