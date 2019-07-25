2019-07-25T12:05:37+03:00
Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова поможет жителям Дно отстоять постройки на месте болота

Сейчас власти угрожают снести незаконные сооружения
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Советник губернатора пообещала решить вопрос со сносом незаконных построек на месте бывшего болотаСоветник губернатора пообещала решить вопрос со сносом незаконных построек на месте бывшего болотаФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Советник главы Псковской области Татьяна Пахомова поможет жителям города Дно отстоять постройки на месте бывшего болота. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», начальник территориального отделения защиты по Дновскому району пообещала горожанам помочь узаконить права на собственность построек на улице Садовой. Об этом Псковскому агентству информации рассказали помощники советника.

Татьяне Пахомовой стало известно, что более четырёх десятков лет назад на месте этой улицы находилось болото. Затем с разрешения властных органов его осушили и засыпали землёй. На этом месте 15 жителей Дно поставили гаражи и сделали огороды. Однако год назад владельцы незаконных построек получили штраф. Чтобы не усугублять ситуацию они попробовали зарегистрировать гаражи и участки в собственность.

Но администрация города отказалась идти навстречу горожанам, так как по документам земля значится как болото. В настоящее время власти угрожают снести постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Псковской области стал лидером по Северо-Западу в работе с комментариями в Instagram
Губернатор Псковской области поздравил следователей с профессиональным праздником
Третью строчку в рейтинге по приросту производства сельхозпродукции заняла Псковская область
Известная псковичка Юлия Пересильд мечтает о роли княгини Ольги
В Псковской области завершается работа волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово
На территории ТЭЦ в Пскове археологи обнаружили артефакт
Член рабочей группы: Предстоит выровнять размер оплаты труда при его повышении муниципальным служащим в Псковской области
В Островском районе полицейские с собакой нашли двух жителей, заблудившихся в лесу
Пчеловоды со всей Псковской области привезут на «Медовый фестиваль» свою продукцию
Губернатор поблагодарил прокуратуру Псковской области за конструктивное взаимодействие
Две путевки подарит Полистовский заповедник псковичам на экологическом празднике "РосянкаFEST"
Точками роста в Псковской области станут два города и семь районов
«РосянкаFEST» в Пскове: празднуем 25-летие Полистовского заповедника вместе
Заработную плату муниципальных служащих в Псковской области повысят
С Днем святой княгини Ольги поздравил псковичей Михаил Ведерников
Идеальных дорог не бывает, уверен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В 2020 году построить Северный обход нереально - Борис Ёлкин
Борис Ёлкин считает нынешний строительный сезон в Псковской области удачным
Международные Ганзейские дни снова пройдут в Пскове в 2033 году
В Детском парке Пскова до сих пор лежит мусор после Дней города
Советник губернатора Татьяна Пахомова навестила жительницу Дновского района на 90-летие
Михаил Ведерников принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Пскове