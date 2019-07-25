Советник губернатора Татьяна Пахомова поможет жителям Дно отстоять постройки на месте болота

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-25T12:05:37+03:00

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Советник главы Псковской области Татьяна Пахомова поможет жителям города Дно отстоять постройки на месте бывшего болота. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», начальник территориального отделения защиты по Дновскому району пообещала горожанам помочь узаконить права на собственность построек на улице Садовой. Об этом Псковскому агентству информации рассказали помощники советника.

Татьяне Пахомовой стало известно, что более четырёх десятков лет назад на месте этой улицы находилось болото. Затем с разрешения властных органов его осушили и засыпали землёй. На этом месте 15 жителей Дно поставили гаражи и сделали огороды. Однако год назад владельцы незаконных построек получили штраф. Чтобы не усугублять ситуацию они попробовали зарегистрировать гаражи и участки в собственность.

Но администрация города отказалась идти навстречу горожанам, так как по документам земля значится как болото. В настоящее время власти угрожают снести постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU