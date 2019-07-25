Губернатор Псковской области стал лидером по Северо-Западу в работе с комментариями в Instagram
Лидером рейтинга «Эффективность системы «Инцидент-менеджмент» в Instagram-аккаунтах глав российских регионов» в Северо-Западном федеральном округе стал глава региона Михаил Ведерников.
Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом сообщили Telegram-каналы «Незыгарь»и «Иполитика».
Строчку в рейтинге губернатор Псковской области разделил с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. У них обоих по шесть баллов.
Причина высокого рейтинга в том, что псковский губернатор в своём Instagram-аккаунте отвечает на все комментарии граждан, в том числе и на негативные. Авторы списка отмечают, что ответы Михаила Ведерникова в своей работе используют аккаунты региональных комитетов и управлений, а не только пользователи соцсети. По мнению составителей топа, такая работа с аудиторией транслирует населению открытость главы региона в диалогу.
ИСТОЧНИК KP.RU