Алексей Овсянников: Рейды по "наливайкам" проводятся ежедневно

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-25T15:44:34+03:00

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Псевдокафе "наливайки" стали одной из тем пресс-конференции по итогам работы УМВД России по Псковской области за первое полугодие 2019 года, которая проходит 25 июля, передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков» .

«Наливайки» в Пскове «расплодились» в каждом районе города.

- Не только планируется работа, но и проводится ежедневно, - сообщил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. - Мы литрами изымаем контрафактный алкоголь. Мы не можем запретить эту деятельность, если она ведется с лицензией. Мы можем только фиксировать и пресекать правонарушения.

По мнению начальника УМВД России по Псковской области, необходимо определить, что такое точка общепита. Необходима точная формулировка в законодательных актах.

Рейды по охране правопорядка проводятся ежедневно, в них на улицах Пскова выявляется более 30 человек в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU