В Пскове увеличат количество пешеходных и велосипедных дорожек
В областном центре приняли решение об увеличении количества велосипедных и пешеходных дорожек. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с подобной инициативой выступил глава администрации города Александр Братчиков. Он подчеркнул, что необходимо добиться увеличения активности псковичей. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 25 июля.
Градоначальник заострил внимание на необходимости увеличить число жителей Пскова, занимающихся спортом. А чтобы добиться этого нужно сделать город удобным для пеших прогулок.
КСТАТИ
Сделать Псков привлекательным для прогулок пешком поможет и введение нового дизайн-кода, который презентовали в администрации Псковской области 22 июля. В этом документе оговаривается, какие деревья можно сажать в черте города, как должны выглядеть рекламные вывески магазинов деревья и сколько парковок должно быть в областном центре для удобства его жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU