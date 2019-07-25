2019-07-25T15:46:19+03:00
Общество

В Пскове увеличат количество пешеходных и велосипедных дорожек

Это поможет увеличить число спортсменов в городе, считают в администрации города
Анна БЫСТРОВА
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В Пскове появятся новые дорожки для велосипедистовВ Пскове появятся новые дорожки для велосипедистовФото: Евгения ГУСЕВА
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В областном центре приняли решение об увеличении количества велосипедных и пешеходных дорожек. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с подобной инициативой выступил глава администрации города Александр Братчиков. Он подчеркнул, что необходимо добиться увеличения активности псковичей. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 25 июля.

Градоначальник заострил внимание на необходимости увеличить число жителей Пскова, занимающихся спортом. А чтобы добиться этого нужно сделать город удобным для пеших прогулок.

КСТАТИ

Сделать Псков привлекательным для прогулок пешком поможет и введение нового дизайн-кода, который презентовали в администрации Псковской области 22 июля. В этом документе оговаривается, какие деревья можно сажать в черте города, как должны выглядеть рекламные вывески магазинов деревья и сколько парковок должно быть в областном центре для удобства его жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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