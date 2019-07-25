В Псковской области в этом году вырос уровень детской преступности - Алексей Овсянников

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-25T17:05:10+03:00

В Псковской области в 2019 году изъято более 330 килограммов наркотических и психотропных веществ Фото: Наталия НЕЧАЕВА

220 преступлений совершено несовершеннолетними, из них 31 связано с наркотиками

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Детская преступность стала одной из тем пресс-конференции в УМВД России по Псковской области по итогам за первое полугодие 2019 года, которая проходит 25 июля, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников констатировал, что уровень детской преступности в Псковской области в этом году вырос.

- 220 преступлений совершено несовершеннолетними, из них 31 связано с наркотиками, - такую статистику привел Алексей Овсянников.

Кроме того, на встрече обсудили рост числа тяжких и особо тяжких преступлений в регионе.

Как отметил начальник УМВД по Псковской области, данное повышение наблюдается, в том числе, из-за хорошей раскрываемости преступлений, связанных с наркотиками.

- Мы выработали эффективные методы поиска "закладок" с наркотиками. Поэтому стоит говорить о том, что увеличилось не количество преступлений, а раскрываемость подобных правонарушений, - заметил Алексей Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU