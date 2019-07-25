В Псковской области в этом году вырос уровень детской преступности - Алексей Овсянников
Детская преступность стала одной из тем пресс-конференции в УМВД России по Псковской области по итогам за первое полугодие 2019 года, которая проходит 25 июля, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».
Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников констатировал, что уровень детской преступности в Псковской области в этом году вырос.
- 220 преступлений совершено несовершеннолетними, из них 31 связано с наркотиками, - такую статистику привел Алексей Овсянников.
Кроме того, на встрече обсудили рост числа тяжких и особо тяжких преступлений в регионе.
Как отметил начальник УМВД по Псковской области, данное повышение наблюдается, в том числе, из-за хорошей раскрываемости преступлений, связанных с наркотиками.
- Мы выработали эффективные методы поиска "закладок" с наркотиками. Поэтому стоит говорить о том, что увеличилось не количество преступлений, а раскрываемость подобных правонарушений, - заметил Алексей Овсянников.
ИСТОЧНИК KP.RU