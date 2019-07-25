2019-07-25T17:32:18+03:00
Общество

Вице-губернатор призвал строителей активизировать работы по благоустройству кампуса ПсковГУ

До конца лета рабочим предстоит обустроить спуск к реке и облагородить территорию кампуса
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Василий Осипов призвал строителей кампуса ПсковГУ активизироватьсяВасилий Осипов призвал строителей кампуса ПсковГУ активизироватьсяФото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов призвал строителей активизировать работы по благоустройству кампуса Псковского государственного университета. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, заместитель главы региона в сфере ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта во время рабочей встречи подчеркнул, что к работе на объекте нужно привлечь больше единиц техники. Это позволит выполнить работу в кратчайшие сроки.

Кроме того, участники встречи сошлись во мнении о том, что в летний период нужно облагородить внутренний двор кампуса и обустроить спуск к Великой.

КСТАТИ

Работу на территории кампуса университета контролируют ежедневно. К осени строители планируют завершить благоустройство территории, вставить окна в здании со стороны внутреннего двора и включить систему отопления. Кроме этого, до конца лета подрядчик выполнит отделку фасадов здания и ремонт крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской области в этом году вырос уровень детской преступности - Алексей Овсянников
На каждых девять "побитых" женщин в Псковской области приходится семь подверженных насилию мужчин
В Пскове увеличат количество пешеходных и велосипедных дорожек
Алексей Овсянников: Рейды по "наливайкам" проводятся ежедневно
Губернатор Псковской области стал лидером по Северо-Западу в работе с комментариями в Instagram
Советник губернатора Татьяна Пахомова поможет жителям Дно отстоять постройки на месте болота
Губернатор Псковской области поздравил следователей с профессиональным праздником
Третью строчку в рейтинге по приросту производства сельхозпродукции заняла Псковская область
Известная псковичка Юлия Пересильд мечтает о роли княгини Ольги
В Псковской области завершается работа волонтёрского лагеря в усадьбе Волышово
На территории ТЭЦ в Пскове археологи обнаружили артефакт
Член рабочей группы: Предстоит выровнять размер оплаты труда при его повышении муниципальным служащим в Псковской области
В Островском районе полицейские с собакой нашли двух жителей, заблудившихся в лесу
Пчеловоды со всей Псковской области привезут на «Медовый фестиваль» свою продукцию
Губернатор поблагодарил прокуратуру Псковской области за конструктивное взаимодействие
Две путевки подарит Полистовский заповедник псковичам на экологическом празднике "РосянкаFEST"
Точками роста в Псковской области станут два города и семь районов
«РосянкаFEST» в Пскове: празднуем 25-летие Полистовского заповедника вместе
Заработную плату муниципальных служащих в Псковской области повысят
С Днем святой княгини Ольги поздравил псковичей Михаил Ведерников
Идеальных дорог не бывает, уверен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В 2020 году построить Северный обход нереально - Борис Ёлкин
Борис Ёлкин считает нынешний строительный сезон в Псковской области удачным
Международные Ганзейские дни снова пройдут в Пскове в 2033 году
В Детском парке Пскова до сих пор лежит мусор после Дней города
Советник губернатора Татьяна Пахомова навестила жительницу Дновского района на 90-летие
Михаил Ведерников принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Пскове