Вице-губернатор призвал строителей активизировать работы по благоустройству кампуса ПсковГУ

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-25T17:32:18+03:00

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Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов призвал строителей активизировать работы по благоустройству кампуса Псковского государственного университета. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, заместитель главы региона в сфере ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта во время рабочей встречи подчеркнул, что к работе на объекте нужно привлечь больше единиц техники. Это позволит выполнить работу в кратчайшие сроки.

Кроме того, участники встречи сошлись во мнении о том, что в летний период нужно облагородить внутренний двор кампуса и обустроить спуск к Великой.

КСТАТИ

Работу на территории кампуса университета контролируют ежедневно. К осени строители планируют завершить благоустройство территории, вставить окна в здании со стороны внутреннего двора и включить систему отопления. Кроме этого, до конца лета подрядчик выполнит отделку фасадов здания и ремонт крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU