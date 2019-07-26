2019-07-26T09:50:38+03:00
Общество

Необходимо увеличить количество уличных камер в Псковской области – Алексей Овсянников

В ближайшее время в Пскове установят 20 камер уличного видеонаблюдения
Алиса Солнцева
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Камер уличного видеонаблюдения в Псковской области станет большеКамер уличного видеонаблюдения в Псковской области станет большеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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О том, что количество уличных камер в Пскове будет увеличено, заявил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Об этом передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции в УМВД России по Псковской области по итогам за первое полугодие 2019 года, которая прошла 25 июля.

На данный момент на территории Псковской области установлена 131 камера.

- 131 камера на всю область – это крайне мало, - отметил Алексей Овсянников.

Начальник УМВД России по Псковской области отметил, что обращался по этому вопросу к губернатору, и Михаил Ведерников обещал активную помощь.

Дополнительно около 20 уличных камер в ближайшее время будет установлено в Пскове.

Более того, усиление видеоохраны – одна из задач программы «Безопасный город», реализуемой в России в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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