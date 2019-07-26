Необходимо увеличить количество уличных камер в Псковской области – Алексей Овсянников
О том, что количество уличных камер в Пскове будет увеличено, заявил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников.
Об этом передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции в УМВД России по Псковской области по итогам за первое полугодие 2019 года, которая прошла 25 июля.
На данный момент на территории Псковской области установлена 131 камера.
- 131 камера на всю область – это крайне мало, - отметил Алексей Овсянников.
Начальник УМВД России по Псковской области отметил, что обращался по этому вопросу к губернатору, и Михаил Ведерников обещал активную помощь.
Дополнительно около 20 уличных камер в ближайшее время будет установлено в Пскове.
Более того, усиление видеоохраны – одна из задач программы «Безопасный город», реализуемой в России в настоящее время.
ИСТОЧНИК KP.RU