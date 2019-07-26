2019-07-26T10:00:01+03:00
Общество

Компания «Экопром» в Пскове потратила 150 миллионов рублей на замену мусоровозов

На эти деньги купили 13 единиц техники
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области купил 13 единиц техникиРегоператор по обращению с ТКО в Псковской области купил 13 единиц техники
Изменить размер текста:

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами компания «Экопром» потратила около 150 миллионов рублей на замену техники по вывозу мусора. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на эти деньги регоператору удалось купить 13 новых мусоровозов. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды».

Директор общества с ограниченной ответственностью компании «Экопром» Сергей Пайст отметил, что покупка новой специализированной техники объясняется переходом на транспорт с евроконтейнерами. Эти мусоровозы могут перевести больший объём отходов, нежели прошлые модели спецтранспорта. В кузов новых мусоровозов поместится до 20 кубометров отходов.

КСТАТИ

Псковичи платят за вывоз мусора не очень охотно. В настоящее время регулярно гасят задолженности по квитанциям лишь 70% жителей города. Поэтому компания «Экопром» работает с должниками и повышает сбор средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гостей «РосянкаFEST» ждет насыщенная концертная программа
Автомобилист сбил пенсионера на трассе в Псковской области и скрылся
Для псковских автомобилистов закроют перекрёсток Народной и Юбилейной
На границе Псковской области лабрадор нашёл в машине тайник с сигаретами
Боевая техника армии Китая прибыла в Псков для участия в конкурсе «Десантный взвод»
В Псковской области откроют 116 образовательных центров в городах и селах
Советник губернатора Татьяна Пахомова поучаствовала в благоустройстве села Выскодь Дновского района
Правительство России выделило 200 миллионов рублей на обновление музыкальных школ Псковской области
Необходимо увеличить количество уличных камер в Псковской области – Алексей Овсянников
Вице-губернатор призвал строителей активизировать работы по благоустройству кампуса ПсковГУ
В Псковской области в этом году вырос уровень детской преступности - Алексей Овсянников
На каждых девять "побитых" женщин в Псковской области приходится семь подверженных насилию мужчин
В Пскове увеличат количество пешеходных и велосипедных дорожек
Алексей Овсянников: Рейды по "наливайкам" проводятся ежедневно
Губернатор Псковской области стал лидером по Северо-Западу в работе с комментариями в Instagram
Советник губернатора Татьяна Пахомова поможет жителям Дно отстоять постройки на месте болота
Губернатор Псковской области поздравил следователей с профессиональным праздником