Компания «Экопром» в Пскове потратила 150 миллионов рублей на замену мусоровозов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-26T10:00:01+03:00

Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области купил 13 единиц техники

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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами компания «Экопром» потратила около 150 миллионов рублей на замену техники по вывозу мусора. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на эти деньги регоператору удалось купить 13 новых мусоровозов. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды».

Директор общества с ограниченной ответственностью компании «Экопром» Сергей Пайст отметил, что покупка новой специализированной техники объясняется переходом на транспорт с евроконтейнерами. Эти мусоровозы могут перевести больший объём отходов, нежели прошлые модели спецтранспорта. В кузов новых мусоровозов поместится до 20 кубометров отходов.

КСТАТИ

Псковичи платят за вывоз мусора не очень охотно. В настоящее время регулярно гасят задолженности по квитанциям лишь 70% жителей города. Поэтому компания «Экопром» работает с должниками и повышает сбор средств.

ИСТОЧНИК KP.RU