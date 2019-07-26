Правительство России выделило 200 миллионов рублей на обновление музыкальных школ Псковской области
Правительство Российской Федерации выделило порядка 200 миллионов рублей на обновление музыкальных школ Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Правительства России, деньги поступят в региональный бюджет из резерва государства. Такое решение пряли участники заседания кабинета министров в Москве 25 июля.
Кроме того, в ближайшее время регион самостоятельно выделит ещё 16 миллионов рублей на переоснащение школ искусств региона. Благодаря этому решению юные музыканты из Пскова, Себежа и Новоржева смогут получить новые инструменты.
КОНКРЕТНО
Регион получит средства в рамках реализации национального проекта «Культура», рассчитанного на пять лет. Его целью является развитие творческого потенциала граждан России, а также внедрение цифровых технологий в сфере культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU