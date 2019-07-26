2019-07-26T10:21:00+03:00
Звезды

Правительство России выделило 200 миллионов рублей на обновление музыкальных школ Псковской области

Деньги поступят из резервного бюджета страны
Анна БЫСТРОВА
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Музыкальные школы Псковской области получат 200 миллионов из резервного бюджета РоссииМузыкальные школы Псковской области получат 200 миллионов из резервного бюджета РоссииФото: Алексей ФОКИН
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Правительство Российской Федерации выделило порядка 200 миллионов рублей на обновление музыкальных школ Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Правительства России, деньги поступят в региональный бюджет из резерва государства. Такое решение пряли участники заседания кабинета министров в Москве 25 июля.

Кроме того, в ближайшее время регион самостоятельно выделит ещё 16 миллионов рублей на переоснащение школ искусств региона. Благодаря этому решению юные музыканты из Пскова, Себежа и Новоржева смогут получить новые инструменты.

КОНКРЕТНО

Регион получит средства в рамках реализации национального проекта «Культура», рассчитанного на пять лет. Его целью является развитие творческого потенциала граждан России, а также внедрение цифровых технологий в сфере культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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