2019-07-26T10:25:12+03:00
Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова поучаствовала в благоустройстве села Выскодь Дновского района

27 июля Выскодь отпразднует День деревни
Алиса Солнцева
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Кандидат на должность главы района Татьяна Пахомова вышла на уборку села вместе с активистамиКандидат на должность главы района Татьяна Пахомова вышла на уборку села вместе с активистами
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В благоустройстве села Выскодь Дновского района поучаствовала Татьяна Пахомова, советник губернатора Псковской области, начальник территориального отделения социальной защиты по Дновскому району, секретарь Дновского местного отделения «Единой России». Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

К Дню деревни 27 июля жители приводят в порядок родное поселение, им на помощь вышли и активисты «Единой России». В преддверии праздника партийцы благоустроили детскую площадку в деревне Выскодь: скосили траву, убрали мусор, покрасили качели, песочницу, горки.

Активисты скосили траву, убрали мусор, покрасили качели, песочницу и горки

Активисты скосили траву, убрали мусор, покрасили качели, песочницу и горки

Татьяна Пахомова отметила, что празднование дней поселений не только объединяет односельчан, но и позволяет всем жителям обсудить пути развития родных деревень.

- Для всех нас родные деревни – не просто место жительства, это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое, - заметила советник губернатора Татьяна Пахомова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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