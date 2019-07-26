2019-07-26T10:49:59+03:00
Общество

В Псковской области откроют 116 образовательных центров в городах и селах

Все они заработают в регионе к 2020 году
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области к 2020 году заработают 116 новых образовательных центровВ Псковской области к 2020 году заработают 116 новых образовательных центровФото: Михаил ФРОЛОВ
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На территории Псковской области откроют 116 образовательных центров в городах и сёлах региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, они появятся к осени 2020 года в рамках осуществления программ «Цифровая образовательная среда» и «Точка роста».

В крупных городах региона заработают 75 центров. В них будет по два класса с современной компьютерной техникой. Их ученики получат доступ к интерактивным урокам от лучших педагогов всей России. В региональном комитете по образованию считают, что такой подход поможет сделать учебный процесс более интересным.

А в малых населённых пунктах Псковской области в этот же промежуток времени появятся более 40 подобных центров. Они объединят школьников, интересующихся компьютерными инновациями и юных шахматистов. Кроме того, в этих образовательных центрах установят симуляторы для занятий по ОБЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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