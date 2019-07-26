2019-07-26T11:55:50+03:00
Общество

Для псковских автомобилистов закроют перекрёсток Народной и Юбилейной

Ограничения движения будут действовать до 2 августа
Анна БЫСТРОВА
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Перекрёсток Народной и Юбилейной в Пскове закроют для машин на время ремонта дорогиПерекрёсток Народной и Юбилейной в Пскове закроют для машин на время ремонта дорогиФото: Мария ЛЕНЦ
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Для псковских автомобилистов закроют перекрёсток Народной и Юбилейной улиц в связи с ремонтом дороги. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, ограничение движения транспорта будет действовать с 29 июля по 2 августа.

Управление городского хозяйства администрации города просит заранее продумать возможные пути объезда этого участка Завеличья. При этом власти обращают внимание автолюбителей на необходимость соблюдать действующие правила дорожного движения в областном центре.

КОНКРЕТНО

Одну из самых загруженных дорог Пскова решили восстановить раньше срока по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Участок длиной в 2,5 километра от улицы Юбилейной отремонтируют к началу осени 2019 года. А благодаря экономии средств на обновлённой дороге изменят организацию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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