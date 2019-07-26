2019-07-26T12:56:20+03:00
Общество

Автомобилист сбил пенсионера на трассе в Псковской области и скрылся

Пострадавший не успел разглядеть номера автомобиля нарушителя
Анна БЫСТРОВА
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На автомобильной трассе в Псковской области неизвестный сбил 83-летнего пенсионера и скрылсяНа автомобильной трассе в Псковской области неизвестный сбил 83-летнего пенсионера и скрылсяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Автомобилист сбил пенсионера на автодороге Псков-Санкт-Петербург и скрылся. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля в Плюсском районе.

Около пяти часов вечера 83-летний мужчина ехал по автодороге на велосипеде. На 185-м километре его сбил автомобилист, ехавший в том же направлении. Пенсионер получил лёгкие травмы и не успел запомнить приметы транспортного средства.

Ещё одно ДТП произошло 25 июля в городе Великие Луки. 26-летний водитель иномарки, поворачивая на улице Гоголя не уступил дорогу другому участнику дорожного движения. В результате автолюбитель на Рено-Меган сбил 27-летнего мотоциклиста, который ехал навстречу. Оба водителя получили незначительные травмы. Однако во время ДТП пострадал 31-летний пассажир мотоцикла. Его пришлось доставить в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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