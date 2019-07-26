2019-07-26T15:04:28+03:00
Общество

Гостей «РосянкаFEST» ждет насыщенная концертная программа

На главной сцене праздника выступят поэты и артисты из Пскова и Бежаниц
Василиса Алексеева
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Приподнятое настроение, бодрый настрой на экологическом празднике «РосянкаFest» в Детском парке, на который мы соберемся уже завтра, 27 июля, будут создавать прекрасные псковские и бежаницкие артисты и поэты.

С главной сцены праздника прозвучат стихи в исполнении поэтов Ирены Панченко, Виктории Васильевой, Тамары Соловьевой, Натальи Акунец, Татьяны Рыжовой, Ксении Антоновой, Дмитрия Соловьева.

Перед зрителями выступят исполнители Станислав Хохлов, Дарья Боброва, Полина Шабалина, Анна Акулова, Ольга Васильева, Леонид Плохов, хореографический ансамбль «Мозаика» и танцевальный коллектив «Айседора».

Радость общения с животными доставят воспитанники секции социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» под руководством Елены Балыковой.

Выступления артистов начнутся примерно в 11.40, сразу после торжественного открытия праздника дикой природы «РосянкаFest». Что еще ждет гостей на 25-летии Полистовского заповедника, которое он отмечает вместе с «Комсомольской правдой-Псков», читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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