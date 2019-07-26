2019-07-26T16:53:36+03:00
Общество

В Пскове строители готовятся к отделке «Кикоинского класса»

Он откроется 1 сентября на территории школы №1 в областном центре
Анна БЫСТРОВА
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"Кикоинский класс" в псковской школе откроется уже 1 сентября"Кикоинский класс" в псковской школе откроется уже 1 сентябряФото: Александр КОЦ
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Строители готовятся к отделке «Кикоинского класса» в псковской школе №1. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в настоящее время в здании образовательного учреждения на улице Леона Поземского началось обустройство классного помещения. Планируется, что дети смогут приступить к занятиям новом в классе уже с 2019 года.

Средства на нужды «Кикоинского класса» выделяют из городского бюджета. В конце лета при поддержке Курчатовского института в кабинет привезут интерактивную доску, учебную метеорологическую станцию, а также наборы для проведения опытов. Ими учащиеся смогут воспользоваться во время занятий в «Кикоинском классе».

В дальнейшем новое оборудование будут поставлять в кабинеты каждый год. Это поспособствует повышению интереса к науке у школьников.

КСТАТИ

Учебную программу для занятий педагоги псковской школы №1 создают совместно с преподавателями ПсковГУ. Она рассчитана для детей с 11-12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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