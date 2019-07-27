2019-07-27T08:13:06+03:00
Общество

Ограждение на Советском мосту в Пскове планируют восстановить за счет виновников ДТП

С четырьмя нарушителями ПДД уже ведется претензионная работа
Василиса Алексеева
Поделиться:
Троицкий мост требует реконструкции.Троицкий мост требует реконструкции.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», предложение взыскать через суд средства на восстановление ограды на Советском (Троицком) мосту с виновников ДТП прозвучало на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщила на заседании заместитель главы администрации города Валентина Зубова, ГИБДД известны данные четырех виновников дорожно-транспортных происшествий, во время которых пострадало ограждение Троицкого моста. С ними уже сейчас КУМИ Пскова ведет претензионную работу до суда, и в случае необходимости обратиться в суд, чтобы взыскать ущерб.

На заседании также озвучили предложение установить на мосту силовые ограждения, но Валентина Зубова отметила, что Советский мост находится в аварийном состоянии, нагружать его дополнительными конструкциями нельзя. Их планируют установить после реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковичи, спешите за призами на ”РосянкаFEST” в Детский парк
”РосянкаFEST” в Пскове начался
Отопление в военном городке Острова будет финансировать министерство обороны России
Отремонтированный спортзал в Бежаницкой средней школе готов к началу учебного года
На псковском фестивале «Добрый РОК» выступят 30 коллективов из России, Латвии и Белоруссии
В Пскове строители готовятся к отделке «Кикоинского класса»
Псков встретил участников «Десантного взвода» из Беларуси, Шри-Ланки и Ирана
Гостей «РосянкаFEST» ждет насыщенная концертная программа
Автомобилист сбил пенсионера на трассе в Псковской области и скрылся
Для псковских автомобилистов закроют перекрёсток Народной и Юбилейной
На границе Псковской области лабрадор нашёл в машине тайник с сигаретами
Боевая техника армии Китая прибыла в Псков для участия в конкурсе «Десантный взвод»
В Псковской области откроют 116 образовательных центров в городах и селах
Советник губернатора Татьяна Пахомова поучаствовала в благоустройстве села Выскодь Дновского района
Правительство России выделило 200 миллионов рублей на обновление музыкальных школ Псковской области
Необходимо увеличить количество уличных камер в Псковской области – Алексей Овсянников
Компания «Экопром» в Пскове потратила 150 миллионов рублей на замену мусоровозов
Вице-губернатор призвал строителей активизировать работы по благоустройству кампуса ПсковГУ
В Псковской области в этом году вырос уровень детской преступности - Алексей Овсянников
На каждых девять "побитых" женщин в Псковской области приходится семь подверженных насилию мужчин
В Пскове увеличат количество пешеходных и велосипедных дорожек
Алексей Овсянников: Рейды по "наливайкам" проводятся ежедневно
Губернатор Псковской области стал лидером по Северо-Западу в работе с комментариями в Instagram
Советник губернатора Татьяна Пахомова поможет жителям Дно отстоять постройки на месте болота
Губернатор Псковской области поздравил следователей с профессиональным праздником