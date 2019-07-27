Ограждение на Советском мосту в Пскове планируют восстановить за счет виновников ДТП

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-27T08:13:06+03:00

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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», предложение взыскать через суд средства на восстановление ограды на Советском (Троицком) мосту с виновников ДТП прозвучало на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщила на заседании заместитель главы администрации города Валентина Зубова, ГИБДД известны данные четырех виновников дорожно-транспортных происшествий, во время которых пострадало ограждение Троицкого моста. С ними уже сейчас КУМИ Пскова ведет претензионную работу до суда, и в случае необходимости обратиться в суд, чтобы взыскать ущерб.

На заседании также озвучили предложение установить на мосту силовые ограждения, но Валентина Зубова отметила, что Советский мост находится в аварийном состоянии, нагружать его дополнительными конструкциями нельзя. Их планируют установить после реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU