Отремонтированный спортзал в Бежаницкой средней школе готов к началу учебного года

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-27T09:02:11+03:00

К началу учебного года в Псковской области завершат ремонт ещё 19 спортзалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Отремонтированный спортзал в Бежаницкой средней школе Псковской области готов к началу нового учебного года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, обновлённое помещение для занятий физкультурой 26 июля осмотрели председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, а также глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

Строители заменили часть крыши над спортивным залом, прочистили вентиляцию и батареи в помещении. Кроме того, радиаторы закрыли защитными экранами, а деревянные окна заменили на современные стеклопакеты. В целом подрядчик потратил на ремонт зала 900 тысяч рублей. На эти деньги рабочие также полностью покрасили помещение и установили в нём шведские стенки.

Проверяющая делегация отметила качество ремонта.

КСТАТИ

По всей Псковской области к первому сентября отремонтируют ещё 19 залов для занятий физкультурой в образовательных учреждениях. На реализацию этого решения из бюджета выделили около 21 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU