”РосянкаFEST” в Пскове начался

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-27T12:36:36+03:00

Яркая программа от Полистовского заповедника в Детском парке Пскова прямо сейчас Фото: Светлана Пикалёва

Полистовский заповедник приглашает всех на свой день рождения!

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Долгожданный экологический праздник "РосянкаFEST" начинается! В Детском парке состоялось торжественное открытие фестиваля. Как город празднует 25-летие Полистовского заповедника, узнал корреспондент "Комсомольской правды - Псков" с места событий.

С 11 часов утра в этот погожий день для гостей экофеста работают многочисленные площадки с увлекательными играми, мастер-классами, запоминающимися концертными номерами.

Первые участники уже получили подарки! Главный приз - 2 путевки в заповедникФото: Светлана Пикалёва

Удивительные фотографии, интерактивную программу, буклеты с информацией о заповедных местах и даже экологические опыты предлагают псковичам Полистовский, Керженский и Рдейский заповедники.

- Для нас это непростая праздничная дата. Мы хотели собрать вместе ценителей и любителей природы. И надеемся, что вы приедете к нам в гости, - отметила на открытии заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Полистовский» Елена Перова.

Праздник продлится до 15.00. Полистовский заповедник и "Комсомольская правда - Псков" ждут вас в гости!

ИСТОЧНИК KP.RU