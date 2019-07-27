Василий Осипов и Борис Елкин проверили соблюдение дизайн-кода в Пскове
Заместитель губернатора региона в сфере ЖКХ, транспорта и строительства Василий Осипов и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин проехали по Пскову на велосипедах, чтобы проверить соблюдаются ли в городе обновлённые правила дизайн-кода. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, осмотр состоялся 27 июля по поручению главы региона Михаила Ведерникова.
Участники вело-объезда проверили качество уборки в центре Пскова и по итогам составили перечень адресов, где необходимо устранить недостатки. Кроме этого, Борис Елкин и Василий Осипов обратили внимание на соблюдение правил благоустройства областного центра. Список мест-нарушителей направят в администрацию города.
КОНКРЕТНО
Соблюдение дизайн-кода города сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона проверяют каждую неделю. И как подчеркнул Борис Елкин, большую часть отступлений от правил благоустройства уже ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU