Василий Осипов и Борис Елкин проверили соблюдение дизайн-кода в Пскове

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-27T16:28:49+03:00

Василий Осипов и Борис Елкин осмотрели Псков во время субботнего вело-объезда

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Заместитель губернатора региона в сфере ЖКХ, транспорта и строительства Василий Осипов и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин проехали по Пскову на велосипедах, чтобы проверить соблюдаются ли в городе обновлённые правила дизайн-кода. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, осмотр состоялся 27 июля по поручению главы региона Михаила Ведерникова.

Участники вело-объезда проверили качество уборки в центре Пскова и по итогам составили перечень адресов, где необходимо устранить недостатки. Кроме этого, Борис Елкин и Василий Осипов обратили внимание на соблюдение правил благоустройства областного центра. Список мест-нарушителей направят в администрацию города.

КОНКРЕТНО

Соблюдение дизайн-кода города сотрудники комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона проверяют каждую неделю. И как подчеркнул Борис Елкин, большую часть отступлений от правил благоустройства уже ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU