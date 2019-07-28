Заводчики перепелов и овец в Псковской области получили грантовую поддержку

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-28T10:35:02+03:00

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Сельхозпроизводители 15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области получили гранты, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации региона.

По решению конкурсной комиссии впервые господдержку получат 12 начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих фермы. Кроме традиционных молочных и мясных ферм, победителями стали хозяйства, которые занимаются разведением перепелов, овцеводством и птицеводством, а также льноводством.

В этом году на получение грантов подали 24 заявки. Общая сумма помощи составила 45 млн рублей, 24 млн рублей из которых уйдет на развитие животноводческих ферм и около 20 млн рублей — начинающим фермерам.

Самая большая сумма, которую получат начинающие фермеры, которые разводят крупный рогатый скот мясного и молочного направления, не превышает 3 млн рублей , по 1,5 млн рублей дадут на другие направления. Максимальная сумма поддержки семейных животноводческих будет достигать 10 млн рублей и 5 млн рублей — на других направлениях деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU