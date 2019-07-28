Жители деревни Скугры пожаловались советнику губернатора на неработающие очистные сооружения

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-28T10:36:30+03:00

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На неработающие очистные сооружения пожаловались жители деревни Скугры Дновского района советнику губернатора Татьяне Пахомовой. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе, советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова рассказала, что местные жители жалуются то что канализационные отходы попадают прямо в реку, из-за того, что не работают очистные сооружения. Также жителей Скугры волнует свалка на очистных сооружениях и дым, идущий от мусора, который сжигают, кроме того, мусор вывозится нерегулярно. Жители деревни также пожаловались на отсутствие помещения для проведения различных мероприятий.

Советник губернатора напомнила, что вопрос об очистных сооружениях обсуждался на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым. По итогам встречи с селянами Татьяна Пахомова заключила: «Будем работать!».

ИСТОЧНИК KP.RU