Псковичи отпраздновали День Военно-морского флота
На набережной Флотской Славы реки Великой в воскресенье, 28 июля, прошли торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на митинге присутствовали руководство и военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, дивизион пограничных сторожевых катеров, ветераны пограничных войск и жители Пскова.
Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поздравил служащих от имени Михаила Ведерникова. Губернатор отметил, что русские моряки всегда славились своей отвагой, беззаветным служением родине и мужеством.
Фото: pskov.ru По набережной Флотской Славы маршем прошел личный состав Управления ФСБ России по Псковской области
Лучших сотрудников в праздник чествовали грамотами, благодарностями и нагрудными знаками.
Фото: pskov.ru Моряки продемонстрировали зрителям свои профессиональные навыки
После официального открытия моряки продемонстрировали зрителям, как проходит задержание судна, нарушившего государственные границы, и совершили прыжки с парашютом с приземлением в воду. По реке прошли сторожевые катера, а по набережной – военнослужащие Управления ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU