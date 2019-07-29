2019-07-29T10:05:09+03:00
Общество

Псковичи отпраздновали День Военно-морского флота

Задержание судна и прыжки с парашютом с приземлением в воду продемонстрировали псковские моряки
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru День Военно-морского флота отпраздновали псковичи 28 июляФото: pskov.ru День Военно-морского флота отпраздновали псковичи 28 июля
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На набережной Флотской Славы реки Великой в воскресенье, 28 июля, прошли торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на митинге присутствовали руководство и военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, дивизион пограничных сторожевых катеров, ветераны пограничных войск и жители Пскова.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поздравил служащих от имени Михаила Ведерникова. Губернатор отметил, что русские моряки всегда славились своей отвагой, беззаветным служением родине и мужеством.

Фото: pskov.ru По набережной Флотской Славы маршем прошел личный состав Управления ФСБ России по Псковской области

Фото: pskov.ru По набережной Флотской Славы маршем прошел личный состав Управления ФСБ России по Псковской области

Лучших сотрудников в праздник чествовали грамотами, благодарностями и нагрудными знаками.

Фото: pskov.ru Моряки продемонстрировали зрителям свои профессиональные навыки

Фото: pskov.ru Моряки продемонстрировали зрителям свои профессиональные навыки

После официального открытия моряки продемонстрировали зрителям, как проходит задержание судна, нарушившего государственные границы, и совершили прыжки с парашютом с приземлением в воду. По реке прошли сторожевые катера, а по набережной – военнослужащие Управления ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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