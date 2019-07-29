2019-07-29T12:01:20+03:00
Общество

Губернатор Псковской области поучаствовал в обсуждении подготовки празднования юбилея подвига 6-й роты

Встреча прошла под руководством зампреда правительства России Юрия Борисова
Анна БЫСТРОВА
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В Москве обсудили подготовку к празднованию юбилея подвига псковской 6-й ротыВ Москве обсудили подготовку к празднованию юбилея подвига псковской 6-й ротыФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в обсуждении подготовки празднования юбилея подвига 6-й роты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, обсуждение прошло в Москве под под руководством заместителя председателя правительства Россиии Юрия Борисова.

Во время встречи Михаил Ведерников рассказал, что организационный комитет в Псковской области начал подготовку к 20-летию подвига ещё с прошлого года. Однако не всех целей удалось достичь, используя лишь ресурсы Псковской области. В связи с этим губернатор попросил поддержать на федеральном уровне ремонт памятника «Купол» в Черёхе, оказать финансовую помощь в создании парковой зоны и музейной экспозиции, посвящённой подвигу героев-десантников.

Губернатор Псковской области также предложил поддержать финансово семьи героев из бюджета страны. По итогам встречи зампред правительства поручил подготовить список предложений с указанием необходимого финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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