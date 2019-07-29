2019-07-29T13:06:26+03:00
Общество

Жилой комплекс на Великой в Пскове номинирован на архитектурный «Оскар»

Жилой комплекс «ТЭЦ на Великой» поборется за одну из крупнейших архитектурных наград
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: Instagram.com Так будет выглядеть ЖК "Дом Патио" на реке ВеликойФото: Instagram.com Так будет выглядеть ЖК "Дом Патио" на реке Великой
Изменить размер текста:

Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на награду Всемирного фестиваля архитектуры, или архитектурный «Оскар». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков» с информационного портала bfm.ru, на архитектурный «Оскар» номинировано с десяток российских проектов.

Проект жилого комплекса «ТЭЦ на Великой», разработанный архитектурным бюро «Студия 44», уже попал в шорт-лист премии. Победителей объявят в декабре этого года в Амстердаме на World Architecture Festival (Всемирный фестиваль архитектуры).

Претендуют на «Оскар» и другие российские проекты: стадион в Сыктывкаре, «Парк будущих поколений» в Якутске, образовательный центр «Гимназия имени Примакова» в Подмосковье, Музей железных дорог в Петербурге, концертный зал «Зарядье» в Москве и другие.

В коротком списке премии значатся 534 проекта из 70 государств, которые борются за звание лучших в 33 номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове стартовала установка новых детских и спортивных площадок
Псковская автошкола лишалась 33 автомобилей за долги
Новорожденным из Псковской области начали выдавать подарки и медали
Губернатор Псковской области поучаствовал в обсуждении подготовки празднования юбилея подвига 6-й роты
Более 30 рыбаков приняли участие в фестивале «Клёвое место» в Пустошкинском районе
В деревне Кудеверь освятили новый храм, построенный на месте сожженного в войну
Псковичи отпраздновали День Военно-морского флота
Семья Сергея Безрукова переехала в Псковскую область на время киносъёмок
В Псковской области участковый спас заблудившегося 65-летнего грибника из Санкт-Петербурга
Страдающую потерей памяти пенсионерку из Псковского района нашли полицейские
Жители деревни Скугры пожаловались советнику губернатора на неработающие очистные сооружения
Заводчики перепелов и овец в Псковской области получили грантовую поддержку
Василий Осипов и Борис Елкин проверили соблюдение дизайн-кода в Пскове
Псковичи, спешите за призами на ”РосянкаFEST” в Детский парк
”РосянкаFEST” в Пскове начался
Отопление в военном городке Острова будет финансировать министерство обороны России
Отремонтированный спортзал в Бежаницкой средней школе готов к началу учебного года
Ограждение на Советском мосту в Пскове планируют восстановить за счет виновников ДТП
На псковском фестивале «Добрый РОК» выступят 30 коллективов из России, Латвии и Белоруссии