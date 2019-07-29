Жилой комплекс на Великой в Пскове номинирован на архитектурный «Оскар»

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-29T13:06:26+03:00

Фото: Instagram.com Так будет выглядеть ЖК "Дом Патио" на реке Великой

Жилой комплекс «ТЭЦ на Великой» поборется за одну из крупнейших архитектурных наград

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Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на награду Всемирного фестиваля архитектуры, или архитектурный «Оскар». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Псков» с информационного портала bfm.ru, на архитектурный «Оскар» номинировано с десяток российских проектов.

Проект жилого комплекса «ТЭЦ на Великой», разработанный архитектурным бюро «Студия 44», уже попал в шорт-лист премии. Победителей объявят в декабре этого года в Амстердаме на World Architecture Festival (Всемирный фестиваль архитектуры).

Претендуют на «Оскар» и другие российские проекты: стадион в Сыктывкаре, «Парк будущих поколений» в Якутске, образовательный центр «Гимназия имени Примакова» в Подмосковье, Музей железных дорог в Петербурге, концертный зал «Зарядье» в Москве и другие.

В коротком списке премии значатся 534 проекта из 70 государств, которые борются за звание лучших в 33 номинациях.

ИСТОЧНИК KP.RU